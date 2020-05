Projeto Bolsa Cabo Verde Digital arranca em julho com 120 participantes

20/05/2020 23:36 - Modificado em 20/05/2020 23:36

Do total de 126 empreendedores concorreram ao Programa Bolsa Cabo Verde Digital, sendo 88 projetos de desenvolvimento de soluções de base tecnológica e cujo arranque do processo de pré-incubação está previsto para o início do mês de julho.

Em tempos como estes que atualmente vivemos, devido ao Covid-19 com impactos transversais e que penalizam além do social, o económico e o quotidiano das nossas sociedades, as tecnologias ganham novamente um papel crucial.

O projeto Bolsa Cabo Verde Digital foi lançado em março deste ano pelo Governo de Cabo Verde com objetivo de dar aos jovens cabo-verdianos mais uma importante oportunidade de desenvolverem soluções base tecnológica.

E segundo o seu autor, com este programa pretende-se fomentar o surgimento e consolidação de mais tech startups, com uma bolsa para financiar até 100 jovens e um total de 50 projetos, no valor 30 mil escudos por mês a cada empreendedor, por um período de 6 meses.

“Para ajudar a alimentar os sonhos dos nossos jovens, o Governo optou pela criação deste projeto que, além da Bolsa de 30 mil escudos por um período de até meio ano, vai igualmente dar facilidades de incubação numa das empresas nacionais de referência, bem como desenvolvimento de competências-chave a quem escolher empreender”, refere em comunicado o governo.

Para o propósito, assegura que foram rubricados protocolos com vários parceiros de incubação e mentoria com entidades-chave do ecossistema tecnologia nacional.

De frisar que este projeto que foi lançado logo no início do ano, ganha agora contornos de maior relevância: a inovação foi sempre a bússola norteadora do desenvolvimento.

Os novos desafios trazem igualmente um leque de oportunidades, para os quais, o Governo de Cabo Verde espera que os jovens aproveitem ao máximo.

O público-alvo são jovens no último ano de licenciatura das áreas TIC e recém-formados, com ideias empreendedoras ou iniciativas de base empreendedora, com visão para um projeto empresarial ou mesmo uma ‘startup’ (com até dois anos de existência) na área das TIC’s.

O objetivo deste projeto é promover o surgimento e aceleração de ‘startups’, visto que a economia digital é um fator de geração de rendimentos, promoção do emprego e autoemprego.

O projeto Bolsa Cabo Verde Digital é implementado pelo Fundo da Promoção do Emprego e da Formação (FPEF), em coordenação com a Cabo Verde Digital, Pró-empresa e em parceria com os operadores chaves do nosso ecossistema Tech e as Universidades.