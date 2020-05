Mulher envia uma tonelada de cebolas ao ex. “É a tua vez de chorar”

20/05/2020 20:59 - Modificado em 20/05/2020 20:59

Caso insólito ocorreu na China. Tornou-se viral na rede social Weibo.

© iStock

Há muitas formas de terminar namoros, mas… nem sempre corre bem. Zhao, uma mulher que vive na província chinesa de Shandong, descobriu que o seu companheiro andava a traí-la, uma vez que estava a enviar mensagens a outras mulheres. Desfeita, passou três dias a chorar… Depois, prometeu vingança.

Comprou uma tonelada de cebolas pela Internet e pediu ao vendedor para as entregar em casa do ex, conta o chinês Global Times. Caso não encontrassem o homem em casa, Zhao deu a indicação para deixarem a insólita encomenda à porta.

Além disso, pediu para, com a tonelada de cebolas, deixarem uma nota dirigida ao homem: “Fizeste-me chorar durante três dias, agora é a tua vez de chorar!”

No momento da entrega, o ex de Zhao não se encontrava em casa, mas foram precisas cinco horas para deixar o carregamento à porta do seu apartamento.

Quem não parece ter gostado foram os vizinhos. Um deles, citado pela mesma publicação, revelou: “Não sei se o homem chorou ou não, mas eu chorei. O cheiro das cebolas flutuou por todo o complexo residencial!”

A história partilhada na rede social Weibo, tornou-se viral, com milhões de visualizações.