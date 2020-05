São Vicente cumpriu esta quarta-feira duas semanas sem casos ativos da Covid-19

20/05/2020 20:44 - Modificado em 20/05/2020 20:44

A ilha de São Vicente cumpriu esta quarta-feira, 20, duas semanas sem casos ativos do novo coronavírus, isto após a alta hospitalar no passado dia 06 de maio da cidadã de nacionalidade chinesa que estava internada no Hospital Baptista de Sousa (HBS).

A paciente de 56 anos, que se encontrava internada desde o passado dia 04 de abril, recebeu alta hospitalar após ter testado negativo nos dois testes realizados. Mesmo em casa a mesma continuou sendo acompanhada pela Delegacia de Saúde de São Vicente no decurso destes 14 dias, no entanto, sem complicações, como pudemos apurar.

Com a saída da paciente da aérea de isolamento do Hospital Baptista de Sousa (HBS), a ilha de São Vicente cumpre assim 14 dias sem nenhum caso ativo da Covid-19, num dia em que a ilha ficou a saber que 10 amostras que estavam em análise no Laboratório de Virologia na cidade da Praia testaram negativo para o novo coronavírus.