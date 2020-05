Cabo Verde regista mais oito casos suspeitos de Covid-19

20/05/2020

Nas últimas 24 horas os serviços de investigação epidemiológica do Ministério da Saúde detetaram oito novos casos suspeitos, dos quais 6 da cidade da Praia, um do Tarrafal de Santiago e um da Boa Vista.

Estes novos casos suspeitos foram avançados pelo Diretor dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doença, Jorge Noel Barreto, durante a conferência de imprensa diária sobre o ponto de situação da Covid-19 no país, referindo o mesmo que os dois pacientes internados no Hospital Agostinho Neto, que estão recebendo cuidados mais especiais, não tiveram alteração do quadro clínico.

Jorge Barreto realçou ainda que 259 pessoas estão internadas no país, sendo 253 na cidade da Praia, Tarrafal de Santiago (2), Santa Cruz (2) e Boa Vista (2). Em quarentena, a nível nacional, estão 316 pessoas, das quais 257 na cidade da Praia, Santa Cruz (30), Tarrafal de Santiago (2), São Lourenço dos Órgãos (9) e São Domingos (18).

No decorrer desta semana, conforme Jorge Noel Barreto, ainda não houve dados sobre novos recuperados da Covid-19, mantendo-se os 85 já anunciados, das quais 30 da cidade da Praia, São Domingos (1), Boa Vista (51) e São Vicente (3).

Quanto à pulverização das ruas com hipoclorito de sódio, o médico infeciologista afirmou que não é prejudicial para a saúde das pessoas, mas que existe um estudo a ser feito para ver se é necessário ou não, mas que as entidades vão continuar com a pulverização sempre que acharem necessário.

Com os 15 casos novos casos de Covid-19 em Santiago, Cabo Verde passa agora a ter 349 casos acumulados, sendo 290 na ilha de Santiago (282 na cidade da Praia (30 recuperados), 4 em São Domingos (1 recuperado), 2 em Tarrafal e 2 em Santa Cruz), Boa Vista 56 (51 recuperados) e São Vicente 3 (ambos recuperados).