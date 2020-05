Oito cidadãos de São Vicente que ficaram retidos na Boa Vista regressam este sábado

20/05/2020 20:21 - Modificado em 20/05/2020 20:21

Os cidadãos das ilhas do Sal, Santiago e São Vicente retidos na ilha da Boa Vista, por causa da restrição de circulação vigente na ilha devido a pandemia da Covid-19, já começaram a deixar a ilha da Boa Vista. Oito cidadãos de São Vicente têm viagem agendada para este sábado, 23 de maio.

São ao todo 33 cidadãos destas três ilhas que há mais de dois meses estão retidos na ilha da Boa Vista, isolada pelo Governo no passado dia 20 de Março, devido ao surgimento do primeiro caso de Covid-19 nesta ilha, diagnosticado a 19 de Março a um cidadão de nacionalidade inglesa, de 62 anos, que estava de férias no Hotel Riu Karamboa e que viria a falecer.

As viagens, com a devida autorização por parte do Governo, iniciaram-se nesta terça-feira, onde 9 cidadãos da ilha de Santiago seguiram viagem de regresso à sua ilha, sendo que esta quarta-feira, mais 16 cidadãos da ilha do Sal também fizeram o regresso à sua ilha de residência.

Á espera da sua viagem de regresso, estão estes 8 cidadãos de São Vicente que, como pudemos apurar, têm viagem marcada para este sábado, 23 de maio.

De realçar que o Governo anunciou no passado mês de abril, que as pessoas que estavam retidas nas ilhas que não são da sua residência, iriam ser transportadas com segurança para as suas ilhas, seguindo os protocolos de segurança, mas que só agora está a acontecer.