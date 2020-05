IVA impulsiona subida de 4,2% nos impostos arrecadados em Cabo Verde até março

O valor arrecadado em impostos até 31 de março representa 20,6% do total projetado pelo governo para arrecadar em todo o ano de 2020. As receitas arrecadadas pelo Estado com a taxa turística desceram.

Os impostos arrecadados em Cabo Verde nos três primeiros meses do ano crescerem 4,2% face ao mesmo período de 2019, para um recorde de quase 9.919 milhões de escudos (89,6 milhões de euros), impulsionado pelo IVA.

Segundo dados do relatório da execução orçamental do primeiro trimestre deste ano, compilados esta quarta-feira pela Lusa, o valor arrecadado em impostos até 31 de março representa 20,6% do total projetado pelo governo para arrecadar em todo o ano de 2020: 48.066 milhões de escudos (435 milhões de euros).

De acordo com o mesmo documento, do Ministério das Finanças de Cabo Verde, o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) continua a ser o mais rentável em Cabo Verde e cresceu 6,8% nos três primeiros meses do ano, face a 2019, para quase 4.268 milhões de escudos (38,6 milhões de euros).

O Imposto sobre as Transações Internacionais também aumentou fortemente, 7,4%, para mais de 1.863 milhões de escudos (16,8 milhões de euros), enquanto o Imposto sobre o Rendimento diminuiu 1,4%, para quase 2.663 milhões de escudos (24 milhões de euros), também de janeiro a março deste ano.

Percentualmente, o Imposto Especial sobre Jogos – que resulta da taxação de uma parte dos dividendos provenientes dos jogos de fortuna e azar – foi o que mais cresceu, o equivalente a 275% no primeiro trimestre, face a 2019, chegando a 17,9 milhões de escudos (162 mil euros), representando já 27,4% do valor que o governo estimava arrecadar em todo o ano.

A economia cabo-verdiana depende em 25% do turismo, tendo registado um recorde de 819 mil turistas em 2019. Contudo, Cabo Verde deverá sofrer uma contração de 5,5% em 2020, com a procura turística a descer 60%, devido à pandemia de Covid-19, conforme previsão do Governo numa carta enviada em abril ao Fundo Monetário Internacional (FMI), solicitando um financiamento.

“Embora tenhamos procurado criar algum espaço fiscal reorientando os gastos e usando grande parte de nossos amortecedores externos, o impacto do choque não pode ser contido apenas pelos nossos esforços”, lê-se na carta, assinada pelo vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, e pelo governador do Banco de Cabo Verde (BCV), João Serra, dirigida à diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

“A nossa análise preliminar mostra que a economia contrairá em 5,5% em 2020, com necessidades fiscais imediatas de pelo menos 10% do PIB (cerca de 192 milhões de dólares – 180 milhões de euros)”, acrescenta a carta, com data de 14 de abril e que formalizou o pedido de financiamento de 32,3 milhões de dólares (30 milhões de euros) ao FMI.

Esse financiamento, para combater os efeitos da pandemia, servirá para reforçar o setor da saúde, segundo o governo cabo-verdiano, ao abrigo do programa de Facilidade Rápida de Crédito (Rapid Credit Facility — RCF, na sigla em inglês).

“A pandemia está a afetar gravemente a economia e a pressionar o orçamento e a balança de pagamentos. Embora o nosso país tenha registado apenas alguns casos de covid-19 até ao momento, como uma economia dependente do turismo, a desaceleração económica global e as restrições de viagem associadas à pandemia estão a afetar gravemente a economia. As operadoras de turismo estimaram que as chegadas de turistas diminuirão em mais de 60% se a situação atual persistir até o final de setembro”, referia a carta.

Na carta, o governo cabo-verdiano assume que “implementará uma política fiscal mais flexível, orientada pela disponibilidade de financiamento e sustentabilidade da dívida de médio prazo”.

O governo cabo-verdiano prevê aprovar até junho um novo Orçamento do Estado, para fazer face ao novo quadro económico do país.

