Segunda edição de “EnPalco100Artistas” com financiamento da União Europeia em dez mil euros

20/05/2020 14:40 - Modificado em 20/05/2020 14:41

Criado este ano, com objetivo primordial da transferência direta de rendimento para os artistas e criadores com residência fixa em Cabo Verde, que vivem exclusivamente da arte e que devido às medidas de contingência e confinamento viram canceladas as suas atividades profissionais e artísticas, ou seja, fontes de rendimento, Ministério da Cultura e Indústrias Criativas, a iniciativa regressa para a sua segunda edição.

Em mais uma edição, a segunda e levado a cabo pela Bureau Export Music Cabo Verde (BEMCV), “EnPalco100Artistas” conta com a parceria e financiamento da União Europeia, num montante global de dez mil euros, correspondente a um milhão de escudos cabo-verdianos.

“O Governo de Cabo Verde, ciente do papel da arte e da cultura na formação do cidadão, estabelece esta medida de proteção social à classe artística e criadora e enfatiza o grande contributo desta neste momento delicado e excecional em que vive o país e o mundo”.

Participam do concerto #EnPalco100Artistas, cem (100) artistas e criadores de seis áreas: artes cénicas, música, dança, artes plásticas, stand up comedy, literatura/slam.