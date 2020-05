Retoma dos voos inter-ilhas poderá englobar somente as ilhas de São Vicente/Sal e São Nicolau

19/05/2020 20:33 - Modificado em 19/05/2020 20:33

A primeira fase dos voos inter-ilhas que está sob a exclusividade, neste momento, da Binter CV, poderá arrancar brevemente, mas nesta primeira fase serão realizados voos somente para e das ilhas de São Vicente, Sal e São Nicolau.

Depois da retoma no passado dia 11 de maio das ligações marítimas inter-ilhas, neste momento, conforme pudemos apurar, as ligações aéreas poderão ser retomadas ainda no decorrer deste mês ou o mais tardar no início de junho.

Para já a ilhas do Fogo e Maio, que também estão fora do estado de emergência, ficarão de fora destas ligações, visto que as ligações aéreas têm que cumprir escala na cidade da Praia, que está sob estado de emergência, enquanto que a ilha da Boa Vista vai ter de esperar luz verde do Governo.

Já os voos internacionais, conforme o Governo de Cabo Verde, está-se à espera de diretivas da IATA e da ICAO para que se possa proceder à retoma.