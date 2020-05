Paciente que estava para ser evacuado da cidade da Praia para São Vicente testou positivo para Covid-19 antes da viagem

19/05/2020 20:17 - Modificado em 19/05/2020 20:17

O Diretor Nacional de Saúde, Artur Correia, confirmou hoje que na semana passada um cidadão nacional que estava prestes a ser evacuado do Hospital Central da Praia para o Hospital Baptista de Sousa em São Vicente, para a realização de exames, testou positivo para o novo coronavírus.

A confirmação veio na sequência de uma questão colocada durante a imprensa de hoje, pelo facto da máquina que faz exames de intensificador de imagem do Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, estar avariada, o que fez com que este doente precisasse de ser evacuado para o Hospital Baptista de Sousa em São Vicente. Mas, a evacuação foi cancelada após o paciente ter testado positivo para o Covid-19. Uma questão que poderá trazer preocupações acrescidas, mas que segundo o Diretor Nacional de Saúde, há uma colaboração para a resolução do problema relacionado com a máquina.