UEFA equaciona Champions a jogo único a partir de agosto

19/05/2020 13:53 - Modificado em 19/05/2020 13:53

Proposta será votada na reunião do Comité Executivo do próximo dia 17 de junho.

© Reuters

O grupo de trabalho formado por responsáveis da UEFA, da Associação de Clubes Europeus e da Associação das Ligas Europeias continua a estudar a melhor forma para retomar a presente edição das competições europeias, e, de acordo com informações oriundas de Espanha, já terá chegado a um primeiro ‘esboço’.

Segundo escreve, esta terça-feira, o jornal As, o plano que, para já, reúne mais consenso entre os intervenientes passa pela realização de eliminatórias a jogo único a partir dos quartos-de-final da Liga dos Campeões e da Liga Europa.

O dia 8 de agosto vai-se perfilando como o mais provável para o regresso da prova milionária, ao passo que a segunda maior competição europeia de clubes regressaria dois dias antes. Uma solução que, no entanto, acarretaria alguns problemas.

O mais significativo tem a ver com o facto de um calendário deste género obrigar a que os jogadores gozem férias durante o mês de setembro, pelo que a próxima temporada começaria apenas em meados de outubro.

A proposta será levada a votos na próxima reunião do Comité Executivo do organismo, que foi adiada de 27 de maio para 17 de junho, precisamente, para que houvesse mais tempo para encontrar a fórmula ideal para retomar as competições europeias.