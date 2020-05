Covid-19: Cidade da Praia regista mais oito casos elevando para 335 o acumulado no país

De acordo com o Ministério da Saúde, do total de 103 amostras analisadas no Laboratório de Virologia, esta segunda-feira, 18 maio, sendo 102 da ilha de Santiago e um do Fogo, oito deram positivo, todos da cidade da Praia.

As restantes amostras dos concelhos de Tarrafal (8), São Lourenço (7) e São Domingo e Santa Cruz uma cada deram negativo. Estando pendentes ainda quatro amostras.

Conforme informou Ministério da Saúde e da Segurança Social, ainda foi realizado um exame de controlo do doente em seguimentos com Covid-19, no centro de Tarrafal, mantendo o resultado inalterado, sublinhando que os resultados apresentados hoje são referentes ao dia 16 de Maio.

A mesma fonte informou que a maioria dos doentes com infecção activa continuam em isolamento e com evolução “favorável”, excepto dois casos que inspiram “cuidados diferenciados”.

Cabo Verde regista 335 casos de covid-19 acumulados (revisão em baixa pela DNS), 84 recuperados e três mortes – um cidadão inglês de 62 anos que se encontrava de férias na ilha da Boa Vista, uma idosa de mais de 90 anos e um homem de 59 anos, estes dois últimos no concelho da Praia.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de mais de 316 mil mortos e infectou mais de 4,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados recuperados pelas autoridades de saúde.