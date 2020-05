Sub-capitão da Académica do Mindelo garante que término das provas foi um “rude golpe”

O defesa central e um dos capitães da Académica do Mindelo, Kleidir “Torrod”, agremiação que liderava o campeonato regional de futebol de São Vicente, garante que o término das provas desportivas por parte do Governo foi um “rude golpe” nas aspirações da equipa na luta pelo título.

Em declarações ao NN, o jogador que até a data da suspensão do campeonato regional de futebol de São Vicente, era um dos pilares importantes na defensiva negra, não tem dúvidas em afirmar que neste momento reina um sentimento de “tristeza” no seio de toda a equipa que estava bem lançada na conquista do título de campeão regional de São Vicente.

“Faltavam apenas duas jornadas para o fim e tínhamos dois jogos difíceis pela frente, mas estávamos confiantes, porque liderávamos desde a primeira volta” explica o atleta, natural da zona de Fernando Pó, que assegura que a equipa tinha argumentos suficientes para atingir a tão almejada conquista de um título que foge ao clube desde 2007.

Se o cancelamento das provas oficiais trouxe um desalento, a não atribuição do título de campeão regional para o clube, conforme o atleta representaria uma “injustiça” maior ainda devido a trajetória no campeonato. “Se não nos for entregue o título de campeão regional sentiremos injustiçados, porque então entendo que deveriam ter permitido a realização dos dois jogos que estão em falta para o término do campeonato” esclarece.

Para já o jogador ainda diz alimentar uma esperança no regresso da competição, pelo desde que foi suspendido os treinos em conjunto da turma estudantil, tem procedido na realização de treino individual para manter a forma física. “Ainda estou confiante que a época possa ser finalizada” pontuou. De realçar que as federações desportivas do país em consonância com o Governo decidiram por “unanimidade” pelo cancelamento das provas desportivas da época 2019/20 que estavam em curso, como medida de segurança sanitária de todos os envolvidos.