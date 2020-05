Covid-19: Cidade da Praia tem sete pessoas internadas no Hospital e dois merecem “cuidados redobrados”

18/05/2020 19:56 - Modificado em 18/05/2020 19:56

O Diretor Nacional de Saúde, Artur Correia, afirmou hoje que a cidade da Praia, que tem neste momento 262 pessoas infetadas com Covid-19 em isolamento, tem sete pessoas internadas no Hospital Agostinho Neto, por merecerem cuidados médicos, das quais dois merecem “cuidados redobrados”.

Estes dois pacientes, de acordo com Artur Correia, que falava a imprensa na tarde de hoje, estão em tratamento de oxigénio-terapia e que por isso inspiram “cuidados especiais”.

Para hoje o DNS, avançou que os serviços de investigação epidemiológica do Ministério da Saúde, detetaram seis casos suspeitos, todos da ilha de Santiago, sendo cinco do concelho de Santa Cruz e um da cidade da Praia.

Artur Correia adiantou também que desde sábado que os dados não são atualizados devido à manutenção que está a ser feita no equipamento de teste do Laboratório de Virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública, e que só amanhã, terça-feira, deverá ser retomada da divulgação de resultados às análises pendentes.

Também revelou que a Vila Nova continua no topo dos bairros mais afetados pela Covid-19 na cidade da Praia, seguido de Ponta d´Água, Eugénio Lima, Achada Santo António e Kobom.

Cabo Verde regista no momento um total acumulado de 328 casos positivos, três óbitos e 85 recuperados.