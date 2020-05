Boa Vista completa terceira semana sem casos positivos de Covid-19. DNS aponta mérito para a população

18/05/2020 19:31 - Modificado em 18/05/2020 19:31

A ilha da Boa Vista cumpriu esta segunda-feira, 18, três semanas sem casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, pelo que leva o DNS a afirmar que situação na ilha está “consolidada”.

Conforme o Diretor Nacional de Saúde, Artur Correia, a ilha da Boa Vista é tida como um caso de sucesso no combate à pandemia da Covid-19 no país, com 51 recuperados, é fruto das medidas tomadas pelo Governo, mas sobretudo pela colaboração das pessoas da ilha durante esta pandemia.

“Neste momento a situação da Covid-19 na Boa Vista está consolidada. Durante estas semanas tivemos zero casos e foram feitos 500 testes rápidos para a pesquisa de anticorpos e deram todos negativos. Espero que a Boa Vista consolide esses ganhos e que a experiência da Boa Vista sirva também de lição para a cidade da Praia, para podermos rapidamente controlar a situação” referiu o DNS.

Sobre os dois casos positivos ainda em isolamento na ilha, Correia garantiu que amanhã ou mais tardar na quarta-feira, haverá a resposta dos resultados do segundo teste de controlo realizado. “Certamente vão para casa” vincou o DNS, depois dos primeiros testes terem testado negativo. Conforme a mesma fonte, neste momento, estão 19 pessoas em quarentena na ilha da Boa Vista.