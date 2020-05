OMS diz não ter certeza que o novo coronavírus pode ser transmitido através de superfícies e objetos

18/05/2020 15:00 - Modificado em 18/05/2020 15:00

A Organização Mundial da Saúde, anunciou hoje que não tem provas de que o novo coronavírus possa ser transmitido através do contacto com superfícies contaminadas, como maçanetas, interruptores da luz ou teclados. No entanto, mantém a recomendação de desinfeção de superfícies e objetos.

A incerteza da OMS perante a transmissão do vírus através de superfícies e objetos está vigente no seu último relatório, mas, no entanto, deixa a garantia de que é preciso continuar com a desinfeção dos mesmos com regularidade.

“A doença da Covid-19 é transmitida principalmente por contacto físico próximo e por detritos respiratórios” assegurou a mesma fonte.

Conforme o periódico espanhol El Mundo, a convicção da OMS surgiu após a publicação de vários estudos que apontam para a sobrevivência do vírus em algumas superfícies até 72 horas. A OMS reiterou que esses estudos foram realizados em laboratório “longe das condições do mundo real”, o que de certa forma poderá ter tido influência na sobrevivência do vírus.

Não obstante, a mesma fonte continua a pedir que seja feita a desinfeção regular das superfícies ou objetos, por entender que abrigam outros tipos de vírus.