Covid-19: Manutenção dos equipamentos do Laboratório de Virologia não possibilitou a realização de testes no fim-de-semana

18/05/2020 14:41 - Modificado em 18/05/2020 14:41

O Ministério da Saúde e da Segurança Social, informou hoje que a não realização de testes de Covid-19 no domingo, 17, deveu-se a razões técnicas de manutenção dos equipamentos do Laboratório de Virologia, pelo que ainda esta segunda-feira, poderá haver algum resultado.

A informação é avançada em comunicado pelo Ministério da Saúde, que diz que os serviços de saúde têm indicações para manterem todos os casos suspeitos em isolamento e, todas as pessoas que estão em quarentena deverão cumprir as orientações das Delegacias de Saúde nomeadamente a permanência no domicílio, o distanciamento físico, a utilização de máscaras e a lavagem frequente e regular das mãos com água e sabão.

Nisto a mesma fonte avançou que na impossibilidade da realização de testes laboratoriais em casos específicos, vão ser aplicados os testes rápidos para a deteção de casos positivos de Covid-19.

“Assim que for possível, serão liberados os resultados dos exames” concluiu o Ministério da Saúde e da Segurança Social.

Cabo Verde conta neste momento com 328 casos confirmados de Covid-19, dos quais 85 recuperados e três óbitos a lamentar.