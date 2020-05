Boa Vista com apenas 2 casos ativos de Covid-19

16/05/2020 19:06 - Modificado em 16/05/2020 19:06

Dos últimos seis pacientes que estavam em isolamento na ilha da Boa Vista, quatro receberam alta hoje, pelo que neste momento a ilha que registou o primeiro caso positivo da doença no país, tem apenas dois casos ativos de Covid-19.

A informação foi confirmada esta tarde pelo Director dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto, durante a conferência de imprensa sobre o ponto de situação da covid-19 no país.

“Os dados que temos leva-nos a crer que, por enquanto, não parece haver circulação do vírus na comunidade, mas é muito cedo para dizer isso. Já lá vão cerca de três semanas que não identificamos nenhum caso de Covid-19, por PCR” referiu Jorge Noel Barreto.

“Temos que ir analisando para ver se há mais pistas que permitem tirar mais conclusões”, esclareceu o Diretor dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças do Ministério da Saúde, que, no entanto, frisou que a situação na ilha da Boa Vista está estável.

Com estes dados a ilha da Boa Vista que teve o seu ponto alto no dia 15 de abril, quando a ilha registou 45 casos positivos no Hotel Riu Karamboa, onde já tinham sido detetados outros casos de infeção, inclusive o primeiro no país, a 19 de março, um turista inglês que veio a falecer, poderá entrar brevemente entrar na lista das ilhas sem casos ativos da doença.

Já a cidade da Praia registou mais 14 altas hospitalares, o que totaliza 85 recuperados a nível nacional, num dia que o país registou a terceira morte provocada pela Covid-19.

Cabo Verde regista neste momento 328 casos acumulados, dos quais 269 na ilha de Santiago (262 na cidade da Praia, 4 em São Domingos, 2 em Tarrafal de Santiago e 1 em Santa Cruz), Boa Vista (56) e São Vicente (3). Durante esta pandemia o nosso país tem a registar 3 óbitos e 85 doentes recuperados.