Covid-19: Cabo Verde regista terceira morte, a segunda na cidade da Praia

16/05/2020 18:44 - Modificado em 16/05/2020 18:44

O doente de 65 anos com Covid-19, que estava internado no Hospital Agostinho Neto na cidade da Praia, em estado crítico, faleceu esta tarde, aumentando assim para três o número de óbitos no país devido a Covid-19.

A informação foi avançada neste sábado, 16, pelo Diretor dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doença, Jorge Noel Barreto, que afirmou que este cidadão cabo-verdiano de 65 anos, internado no Hospital Agostinho Neto há cerca de 10 dias, teve complicações de saúde, acabando por falecer esta tarde.

“Este paciente tinha outros problemas de saúde o que provavelmente condicionou a evolução fatal para este caso. Não nos surpreendeu pois a idade do paciente colocava-o dentro do grupo de risco. Para além disso tinha outras complicações de saúde, que também complicava e colocava-o ainda mais dentro do grupo de risco” explicou Jorge Noel Barreto.

Esta é a terceira morte provocada pelo Covid-19 no país, sendo uma na Boa Vista de um turista inglês de 62 anos, que estava de férias no Hotel Riu Karamboa. Os dois últimos de cidadãos cabo-verdianos registados na cidade da Praia, primeiro de uma idosa de 92 anos e desta feita um homem de 65 anos.

Durante as últimas 24 horas a mesma fonte avançou que foram notificados 2 casos suspeitos na ilha de Santiago. Um em Santa Cruz e outro em São Lourenço dos Órgãos.