Direção Nacional da Educação aponta para segunda-feira o início das aulas presenciais do 12º ano

15/05/2020 18:54 - Modificado em 15/05/2020 18:54

A Diretora Nacional da Educação, Eleonora Sousa, referiu hoje que as aulas presenciais para os alunos do 12º ano de escolaridade deverão arrancar na próxima segunda-feira, 18, mas que esta é uma possibilidade não obrigatória e abrange apenas os estudantes das ilhas não abrangidas pelo estado de emergência.

Eleonora Sousa fez estas declarações à RCV, salientando que esta trata-se ainda de uma possibilidade, visto que as escolas têm de preparar os espaços para receber os alunos, no que toca as normas exigidas, principalmente o distanciamento social.

A mesma avançou que os alunos com nota superior a sete valores, e inferior a 10, terão que realizar uma prova de recurso em todas as disciplinas, e os alunos dispensados ou aprovados podem fazer provas de recursos por opção, no caso de quererem aumentar a nota.

“Não serão aplicadas as Provas Gerais Internas nem Nacional, conhecidas por PGI e PGN” esclareceu Eleonora Sousa, sustentando que cada turma poderá vir a ter um máximo de 15 alunos.