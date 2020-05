Presidente ARFSV garante que ainda não tiveram nenhuma comunicação da FCF sobre decisão desta época desportiva

15/05/2020 18:38 - Modificado em 15/05/2020 18:38

O presidente da Associação Regional de Futebol de São Vicente (ARFSV), César Lima, através de uma nota enviada ao NN, assegura que a direção está sempre em contacto com a FCF, como é normal, mas que a entidade máxima que gere o futebol em Cabo Verde ainda não tomou nenhuma decisão sobre o final ou não desta época desportiva.

A reação do líder da ARFSV, conforme o mesmo, vem na sequência de uma informação transmitida ao NN, ontem, pelo dirigente da Académica do Mindelo, Paulo Mota, que garantiu que o clube tinha informações de que a Associação Regional da ilha já tinha conversado com a FCF.

Para o presidente da ARFSV esta afirmação não corresponde à verdade, porque até ao momento a direção não teve nenhuma comunicação da FCF, para a decisão sobre o final ou não da época desportiva.

“Assim que tivermos um comunicado da FCF, os nossos associados serão os primeiros a tomar conhecimento. Só a partir daí é que a ARFSV irá agendar uma reunião para os clubes decidirem” esclarece na nota. Por fim, César Lima, deixa claro que a direção “não irá aceitar pressões de ninguém ou de nenhum clube”.