Santiago regista mais 11 casos positivos – Concelho de Santa Cruz entra para as estatísticas

15/05/2020 12:14 - Modificado em 15/05/2020 12:14

A ilha de Santiago, que entrou hoje oficialmente no seu quarto período de estado de emergência, registou mais 11 casos positivos de covid-19, sendo 8 na cidade da Praia, 2 no concelho de São Domingos e um em Santa Cruz que registou o seu primeiro caso de Covid-19.

O número de infetados na ilha de Santiago, a única que está neste momento sob vigência do estado de emergência, não pára de aumentar, sendo que hoje atingiu os 267 infetados pelo novo coronavírus, responsável pela covid-19.

Conforme o Ministério da Saúde e da Segurança Social, as 11 amostras que testaram positivo provêm de um lote de 81 amostras, todas da ilha de Santiago, analisadas pelo Laboratório de Virologia.

Destes, 8 são da capital do país, 2 do concelho de São Domingos, enquanto que, o Concelho de Santa Cruz registou o seu primeiro caso positivo de covid-19. Testaram negativos 52 amostras, das quais 45 da cidade da Praia, 7 do concelho de São Domingos e 6 do concelho de São Lourenço dos Órgãos.

Neste momento, de acordo com a mesma fonte, duas amostras estão pendentes à espera de resultados. Também foram analisadas 10 amostras de controlo de seguimento de casos positivos.

“A maioria dos casos confirmados encontra-se em evolução favorável, continuando um dos doentes em estado crítico” diz o Ministério da Saúde no seu comunicado.

O número total de casos acumulativos em Cabo Verde passa agora para 326, dos quais 267 na ilha de Santiago (260 na cidade da Praia, 4 em São Domingos, 2 em Tarrafal de Santiago e 1 em Santa Cruz), Boa Vista (56) e São Vicente (3). Durante esta pandemia o nosso país tem o registo de 2 óbitos e 67 recuperados.