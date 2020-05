PAICV: “Atacar o partido e a sua líder não livram o país da Covid-19” – c/vídeo

14/05/2020 23:35 - Modificado em 14/05/2020 23:47

A presidente do PAICV, defende que a redução de testes para menos de um terço não é normal, uma vez que a luta é evitar a propagação do vírus no país. “Ao invés de aumentaram a capacidade diminuíram”, afirmou Janira Hopffer Almada.

Janira Hopffer Almada considera ainda que atacar o partido e a sua líder não livram o país da COVID-19.