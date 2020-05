Aprovada resolução de repatriamento de cabo-verdianos retidos em vários países

14/05/2020 19:54 - Modificado em 14/05/2020 19:54

O Ministro do Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares, garantiu hoje que o Governo já deu todas as diretivas às Embaixadas e Serviços Consulares para identificação das pessoas que se encontram retidas em outros países e que queiram regressar a Cabo Verde.

A resolução do Governo, aprovada ontem, segundo o ministro, permitirá o regresso dos cabo-verdianos retidos em vários países como os Estados Unidos da América, Holanda, França, Portugal, Senegal, Brasil, Espanha e Itália, entre outros países.

Luís Filipe Tavares assegurou ainda que as missões diplomáticas de Cabo Verde no exterior já estão a fazer a atualização dos dados, por países, para se poder organizar o processo de repatriamento com “toda a segurança”.

“O Estado não deixará nenhum cabo-verdiano ficar de fora” certificou o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que vincou que esta resolução deverá ser publicada brevemente.