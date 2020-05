Praia regista mais 26 casos positivos de COVID-19 e um doente em estado crítico

14/05/2020 13:41 - Modificado em 14/05/2020 13:41

Poucas horas após o Presidente da República ter renovado o Estado de Emergência na ilha de Santiago, pela terceira vez, os casos positivos na cidade da Praia continuam a crescer, num sinal claro que as medidas de confinamento não estão a abrandar a pandemia. Nas últimas 24 horas foram resgistados mais 26 novos casos, elevando o número de casos confirmados em Cabo Verde para 315.

Em comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social informou, que do total de 84 amostras analisadas, 75 são do concelho da Praia que resultaram em 49 negativos e 26 positivos.

Entre essas 84 amostras analisadas contam-se cinco são da Região Sanitária de Santiago Norte, sendo uma do concelho do Tarrafal e quatro do Hospital Santa Rita Vieira, todos negativos, para além de quatro amostras pendentes.

O Ministério da Saúde reiterou que todos os casos activos estão com evolução clínica favorável, excepto um que se encontra em estado crítico.

Cabo Verde regista 315 casos de Covid-19 acumulados, distribuídos pelas ilhas de Santiago 256 (sendo 252 na Praia, dois no Tarrafal e dois em São Domingos), da Boa Vista (56) e de São Vicente (três).

O número de recuperados é de 67, registando-se duas mortes – um cidadão inglês de 62 anos que se encontrava de férias na ilha da Boa Vista, e uma idosa de mais de 90 anos do concelho da Praia.