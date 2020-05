Dos 20 mil beneficiários do Rendimento Solidário (RSO) 14 mil já receberam – c/vídeo

Olavo Correia, afirma que, de acordo com as informações do INPS, dos 20 mil beneficiários, 14 mil já foram contempladas com o Rendimento Solidário (RSO) e que a 2ª fase do pagamento está em desenvolvimento.

O ministro das Finanças respondia assim a uma pergunta do deputado da UCID, João Luís, sobre a razão dos trabalhadores do sector informal da economia, sendo as empregadas domésticas, pedreiros, vendedores ambulantes, carpinteiros, eletricistas, entre outros, ainda não terem recebido o montante do INPS.

De relembrar que as famílias que dependem economicamente do trabalho informal e que, por motivos do estado de emergência perderam os seus meios de sustento, sem alternativa de rendimento diário.