Sal: Quatro homens detidos por suspeita de violação de menor e recurso a prostituição infantil

13/05/2020 18:32 - Modificado em 13/05/2020 18:32

A vítima, que à data dos factos tinha 14 anos, vinha sendo abusada pelos detidos, que lhe ofereciam dinheiro em troca de favores sexuais.

De acordo com a Polícia Judiciária, quatro indivíduos, com idades compreendidas entre os 23 e 57 anos, são suspeitos da prática de um crime de abuso sexual de criança, com penetração e um crime de recurso a prostituição de menores.

A detenção, segundo comunicado da PJ, ocorreu em cumprimento de um mandado do Ministério Público, entre os dias 11 e 12 de maio, fora de flagrante delito, nas localidades de Palmeira, Alto de Santa Cruz e Morro Curral.

Os detidos foram presentes a tribunal, esta terça-feira, 12, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhes sido aplicado TIR. Foi-lhes ainda aplicado, a apresentação semanal na Polícia Judiciária, proibição de contato com a vítima e de sair da ilha do Sal e do país.