Cidade da Praia com mais 19 pessoas infetadas com o novo coronavírus

13/05/2020 15:02 - Modificado em 13/05/2020 15:02

As autoridades de Saúde registaram hoje mais 19 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus na cidade da Praia, elevando para 226 os casos na capital e para 289 em todo o país.

A informação foi avançada hoje pelo Ministério da Saúde, no habitual comunicado sobre a atualização do número de casos no país, indicando que estes 19 novos casos na cidade da Praia, resultaram da análise de 88 amostras realizadas entre ontem e hoje no laboratório de virologia. Destes 45 testaram negativo para Covid-19.

A mesma fonte indica ainda que um caso suspeito do concelho de São Lourenço dos Órgãos, testou negativo para Covid-19.

“Foram analisadas também 23 amostras para controlo de doentes em seguimento do concelho da Praia dos quais 9 deram negativo” assegurou o Ministério da Saúde e da Segurança Social no seu comunicado.

Cabo Verde passa agora a ter 289 casos acumulativos da doença, sendo a esmagadora maioria na ilha de Santiago com 230 pessoas, das quais 226 na cidade da Praia, 2 em São Domingos e 2 em Tarrafal. Somam-se a estes os casos registados na ilha da Boa Vista (56) e São Vicente (3). O número de recuperados da Covid-19 é de 61. Há a registar duas mortes e dois turistas que regressaram aos seus países de origem.