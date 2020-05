Preso em flagrante delito com 267 gramas de cocaína fica em Prisão Preventiva

12/05/2020 22:14 - Modificado em 12/05/2020 22:14

A droga foi apreendida num armazém na localidade de Alto São Nicolau, após desembarque no Porto Grande, de uma embarcação proveniente da ilha de Santiago.

De acordo com a Polícia Judiciária, o produto estupefaciente estava guardado no local, em dois embrulhos contendo no total duzentos e sessenta e sete gramas (267grs) de cocaína.

O suspeito, um homem de 43 anos, natural do concelho de Tarrafal de São Nicolau e residente em Monte Sossego, São Vicente, foi detido no domingo, em flagrante delito, é suspeito da prática de um crime de tráfico de drogas.

Ainda na sequência, foram ainda apreendidos dois telemóveis e uma quantia em dinheiro no valor de cinquenta e sete mil escudos (57.000$00).

O detido foi presente, esta terça-feira, 12, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado a Prisão Preventiva.