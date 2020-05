Ligação marítima Sal/São Nicolau/São Vicente com bilhetes esgotados para esta semana

As primeiras duas viagens após o estado de emergência nas três ilhas, por parte do navio Inter-ilhas com saída na ilha do Sal às quartas e sextas feiras, rumando a São Nicolau e por fim a São Vicente, já não têm bilhetes disponíveis.

Assim sendo há que aguardar para a próxima semana, como é o caso de Mário Dias, que trabalhava num dos hotéis da ilha do Sal e que não conseguiu encontrar bilhete para estas duas primeira viagem após a retoma. “Estive sempre a acompanhar as informações da abertura das viagens, mas os bilhetes voaram num instante. Quando fui à bilheteira nos Espargos, nesta segunda-feira, já não havia bilhetes” confidenciou este jovem de São Vicente, adiantando que viveu dias difíceis depois de ser declarado o estado de emergência.

Cláudia Martins também que não conseguiu obter a sua passagem que lhe permitiria regressar a casa ainda esta semana. A mesma acrescenta que não tem sido fácil a estadia forçada pela falta de ligações inter-ilhas. “Para meu desalento não consegui comprar o bilhete. Já estou sem dinheiro para me sustentar-me, pois o hotel onde trabalhava fechou em março. Estou muito ansiosa por regressar a Santo Antão, pelo menos sei que estarei em casa e não haverá problemas do tipo daqueles por que passei nestes últimos dois meses” enaltece.

De realçar que a lotação do navio Inter-ilhas que é de 300 pessoas, foi reduzida em 50 por cento (%), ou seja, para 150 pessoas. Os bilhetes na rota Sal/São Nicolau custam 2.669$00, enquanto que, Sal/São Vicente custam 2.726$00. Com a retoma das ligações inter-ilhas, os passageiros são alvos da medição de temperatura, desinfeção das bagagens, uso obrigatório de máscaras e distanciamento dentro da embarcação.