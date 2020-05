Covid-19: 262 testes rápidos aplicados na ilha da Boa Vista testaram negativo

12/05/2020 18:46 - Modificado em 12/05/2020 18:46

O Diretor dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto, afirmou que os 262 testes rápidos aplicados na ilha da Boa Vista testaram negativo para Covid-19, incluindo quatro profissionais de saúde que acompanham doentes em isolamento.

Conforme o DSPCD, estes resultados são frutos de testes rápidos aplicados ontem a 262 pessoas, essencialmente em Rabil e Sal Rei, onde se inclui quatro profissionais de saúde que estava em quarentena, por estarem a acompanhar pessoas que estão em isolamento.

Jorge Noel Barreto assegurou ainda que foi aplicado um teste rápido a um paciente que já tinha sido diagnosticado com covid-19, através do teste de PCR. Nisto explicou que este teste vem na sequência da pessoa já ter mais de 15 dias com alta hospitalar. “Aplicaram o teste rápido à procura de anticorpos e o resultado espelha que a pessoa já tem imunidade para Covid-19. Esta pessoa já tinha os seus dois exames de controlo de PCR negativos” afiançou a mesma fonte.

Já na cidade da Praia, o Diretor dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças, diz que foram aplicados 578 testes rápidos, que estão ainda em processamento e que os resultados deverão ser conhecidos brevemente.

De recordar que Cabo Verde regista 267 casos acumulativos, sendo 208 em Santiago, das quais 204 na cidade da Praia, 2 em Tarrafal e 2 em São Domingos, Boa Vista 56 casos e São Vicente 3 casos confirmados.