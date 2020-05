Vírus já matou 283.978 pessoas e infetou mais de 4,1 milhões no mundo

11/05/2020 20:55 - Modificado em 11/05/2020 20:55

A pandemia do novo coronavírus já matou 283.978 pessoas e infetou mais de 4,1 milhões em todo o mundo desde dezembro na China, segundo um balanço da agência AFP, às 19:00 TMG de hoje, baseado em dados oficiais dos países.

© DR

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, às 19:00 GMT (20:00 de Lisboa) 4.148.350 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 195 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro passado, na província chinesa de Wuhan.

Porém, a AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infecções, já que um grande número de países está a testar apenas os casos que requerem atendimento hospitalar. Entre esses casos, pelo menos 1.396.200 são agora considerados curados.

Desde a contagem feita às 19:00 GMT de domingo, 3.294 novos óbitos e 77.313 novos casos ocorreram em todo o mundo.

Os países com mais óbitos nas últimas 24 horas são os Estados Unidos, com 836 novas mortes, o Brasil (496) e a França (263).

Os Estados Unidos, que tiveram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de óbitos e de casos, com 79.894 mortes para 1.339.819 casos.

Pelo menos 216.169 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades de saúde norte-americanas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Reino Unido, com 32.065 mortes por 223.060 casos, a Itália, com 30.739 óbitos (219.814 casos), a Espanha, com 26.744 mortes (227.436 casos) e a França, com 26.643 mortos (177.423 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que continua a ter o maior número de mortes em comparação com a sua população, com 75 mortes por 100.000 habitantes, seguido por Espanha (57), Itália (51), Reino Unido (47) e França (41).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou oficialmente 82.918 casos (17 novos entre domingo e hoje), incluindo 4.633 mortes (0 novas) e 78.144 curas.

A Europa totalizava às 19:00 GMT de hoje 157.271 mortes e 1.756.578 casos, os Estados Unidos e o Canadá 84.950 mortes (1.409.724 casos), a América Latina e o Caribe 20.909 mortes (375.280 casos), a Ásia 10.749 mortes (301.143 casos), o Médio Oriente 7.656 mortes (232.009 casos), África 2.318 mortes (65.338 casos) e a Oceânia 125 mortes (8.285 casos).

Esta avaliação foi realizada usando dados coletados pelos escritórios da AFP junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS). A AFP avisa que devido a correções pelas autoridades ou a publicação tardia dos dados, os números de aumento de 24 horas podem não corresponder exatamente aos publicados no dia anterior.

Por Lusa