Ligação marítima São Vicente-Santo Antão retomada para felicidade dos utentes

11/05/2020 20:41 - Modificado em 11/05/2020 20:41

As primeiras ligações marítimas entre as ilhas de São Vicente e Santo Antão após o estado de emergência, aconteceram esta segunda-feira, 10, para a felicidade de muitas pessoas que estiveram mais de 40 dias retidas em São Vicente.

O Notícias do Norte, testemunhou uma das viagens feitas hoje a partir do Mindelo, que ficou marcado pela grande adesão de pessoas que há exatamente 42 dias estão retidas na ilha de São Vicente, devido a restrição das viagens marítimas inter-ilhas, impostas pelo Governo no sentido de evitar a propagação da covid-19 no país.

A felicidade era o mote principal entre as pessoas, que ordeiramente seguiam as instruções dos profissionais de saúde da Delegacia de Saúde da ilha, no sentido de se precaverem no cumprimento das regras impostas para que as viagens marítimas de passageiros, sejam o mais seguras possível.

“Vim para São Vicente fazer umas consultas na segunda-feira antes de ser fechado as ligações, e fui apanhada de surpresa aqui em São Vicente, onde estou desde então. Estive muito apreensiva porque tenho filhos menores em Santo Antão, pelo que esta retoma das viagens representam uma grande felicidade” confidenciou-nos Maria Gertrudes.

Já Carlos Pires, que também se apresentava bem-disposto, afirmou que se trata de um “balão de oxigénio” esta retoma, pois também ficou retido na ilha do Monte Cara, onde passou por momentos de grande tensão por estar longe da família e dos filhos. “Sentimento de grande felicidade por regressar à minha casa, depois de muito tempo longe. Nem parece que estava tão perto de casa” salientou.

Por sua vez, Jorge Nascimento que diz ter ficado em São Vicente por motivos profissionais, a retoma não poderia vir numa melhor altura, confidenciando-nos que já estava com “enormes saudadas de casa” e é, naturalmente, com satisfação e felicidade que vê a reabertura das viagens.

O novo navio Chiquinho BL, da Cabo Verde InterIlhas, CVII, vai ligar 4 vezes por dia as duas ilhas.

Toda a operação de embarque contou com o envolvimento de autoridades de fiscalização municipal, Polícia e Saúde, com os passageiros a passarem por processos de desinfeção, medição de temperatura e outros procedimentos.