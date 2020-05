Boa Vista cumpre segunda semana sem casos positivos de Covid-19

11/05/2020 20:04 - Modificado em 11/05/2020 20:50

A ilha da Boa Vista, uma das mais fustigadas pela pandemia da Covid-19, a par de Santiago, cumpriu esta segunda-feira, 10, duas semanas sem casos diagnosticados na ilha, isto depois de ter registado o último caso no passado dia 27 de abril.

Com a recuperação anunciada por parte do Ministério da Saúde de 46 dos 56 pacientes infetados na ilha da Boa Vista, estão neste momento apenas sete pessoas em isolamento. Ao número de infetados na ilha contabilizam-se dois cidadãos estrangeiros que regressaram aos seus países de origem e ainda um óbito a lamentar.

O ponto alto da doença na ilha foi no dia 15 de abril, quando a ilha registou 45 casos positivos no Hotel Riu Karamboa, onde já tinham sido detetados mais sete casos de infeção, inclusive o primeiro no país, a 19 de março, um turista inglês que veio a falecer.

No decorrer dos últimos dias o Ministério da Saúde tem dado enfase à situação pelo que passa a ilha neste momento, no abrandamento do número de casos registados e no aumento de recuperados da Covid-19.

“Descrevo uma curva epidémica muito bonita na ilha da Boa Vista. Há três semanas que estamos a consolidar a situação na ilha, onde temos tido zero casos de transmissão local” regozijou-se hoje, na conferência de imprensa diária sobre o ponto da situação da covid-19 no país, o Diretor Nacional da Saúde, Artur Correia.

De realçar que a Boa Vista, a par de Santiago, vive o seu terceiro período de estado de emergência que vigora até às 24:00 de 14 de maio.