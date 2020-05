São Vicente/Covid-19: MPD destaca a retoma das atividades na ilha e apela ao cumprimento das medidas de proteção – c/vídeo

11/05/2020 15:04 - Modificado em 11/05/2020 15:04

Os deputados do Movimento para Democracia (MpD, poder) eleitos pelo círculo eleitoral de São Vicente, destacam a forma positiva como a ilha está a retomar as suas atividades económicas após o estado de emergência.

O deputado João Gomes mostra-se confiante na retoma das atividades na ilha, no entanto, apela a população a não baixar a guarda e que continue a prevenir.

Os deputados estiveram de visita ao Círculo durante 3 dias para se inteirar in loco da real situação na ilha no âmbito da implementação do Estado de Emergência”.

O porta-voz do grupo de deputados, João Gomes, assegurou em seu posicionamento, que todas as grandes obras hoteleiras na ilha já foram retomadas, após paragem.

“Todas as grandes obras de construção civil que se iniciaram em 2019 e que em Março foram interrompidas, findo estado de emergência, foram retomadas, bem como as obras públicas”.

Outra garantida é que o concurso do Terminal de Cruzeiros vai ser lançado em finais do mês de Maio. A garantia foi assumida pelo deputado do MPD eleito pelo círculo eleitoral de São Vicente, João Gomes.

O Governo cabo-verdiano admite estar em condições de arrancar ainda este ano com a construção do Terminal de Cruzeiros na ilha de São Vicente, empreitada em concurso público e que vai custar 26 milhões de euros. O concurso, em duas fases, para a pré-seleção de empreiteiros para as obras de construção do Terminal de Cruzeiros do Mindelo foi lançado a 27 de janeiro.