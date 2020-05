Correios de Cabo Verde começaram hoje a distribuir encomendas de Abril

11/05/2020 14:51 - Modificado em 11/05/2020 14:51

Os Correios de Cabo Verde iniciaram esta segunda-feira,11, a distribuição de uma tonelada de cargas postais relativas ao mês de Abril, provenientes dos Estados Unidos da América e da Europa.

Estas encomendas, segundo a empresa distribuidora, chegaram ao país na passada sexta-feira, pelo que as pessoas que não receberam as suas encomendas relativas ao mês de Abril, vão poder receber durante esta primeira quinzena do mês de Maio.

A mesma fonte adianta que o transporte internacional e a distribuição nas ilhas do arquipélago resultam de uma parceria entre os Correios e o Grupo ETE, que em Abril assegurou através da sua empresa Logística Cabo Verde, a expedição de correio nacional e internacional pela via marítima.

O acompanhamento no terreno de forma personalizada de toda operação de expedição, desde a recolha na origem, embarque, desembarque e entrega no destino, são as normas que o Grupo ETE assumiu durante este processo.