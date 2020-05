Uma única trabalhadora infetou 533 pessoas em fábrica de peixe

Contágio aconteceu na cidade de Tema, no Gana.

Uma trabalhadora de uma fábrica de transformação de peixe, no Gana, infectou 533 outros trabalhadores com Covid-19. A infeção em massa teve lugar na cidade de Tema.

As autoridades sanitárias do país comunicaram o surto nestas instalações industriais ao final do dia de sexta-feira, mas não forneceram pormenores sobre a situação.

O presidente do país, Akufo-Addo, dá conta de que estes 533 casos representam cerca de 11,3% dos infetados no Gana.

O país conta com um total de 4.700 infetados e 22 mortos.

