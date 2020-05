São Vicente regista mais três casos suspeitos de Covid-19

10/05/2020 18:28 - Modificado em 10/05/2020 18:28

Nas últimas 24 horas a ilha de São Vicente voltou a ser a única a registar casos suspeitos de covid-19, anunciou o Director Nacional da Saúde, Artur Correia.

O DNS, na conferência de imprensa diária sobre o ponto de situação da covid-19, confirmou que com estes três casos suspeitos, pelo segundo dia consecutivo, São Vicente continua sendo a única ilha com registo de casos suspeitos da covid-19, isto depois do caso suspeito de ontem.

A mesma fonte avançou ainda que desde o início da pandemia no país, nenhuma pessoa teve necessidade de utilizar ventiladores.

O número total de casos confirmados cumulativos passa para 246, sendo 187 na ilha de Santiago (184 na cidade da Praia, 2 no Tarrafal de Santiago e 1 em São Domingos), 56 na Boa Vista e 3 em São Vicente.

O número total de recuperados é de 56, sendo 7 da Praia, 46 da Boa Vista e 3 de São Vicente. Há ainda o registo de 2 óbitos a lamentar e dois turistas que regressaram aos países de origem.