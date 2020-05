Delegacia de Saúde de São Vicente acompanha seis pessoas que estão em quarentena obrigatória

10/05/2020 18:17 - Modificado em 10/05/2020 18:17

São essencialmente pessoas provenientes da cidade da Praia, Boa Vista, de Portugal e ainda os dois profissionais de saúde que estiveram a cuidar do caso positivo de São Vicente, que já teve alta hospitalar.

A informação foi avançada pelo Delegado de Saúde da ilha ao NN, garantindo que as quatro pessoas que chegaram à ilha, dois são provenientes da ilha da Boa Vista, um da cidade da Praia e outro um cidadão que veio de Portugal. Estas quatro pessoas, conforme Elísio Silva, chegaram à ilha no início desta semana, estão a cumprir quarentena obrigatória num dos hotéis da cidade do Mindelo. Após cumprirem o período de quarentena estabelecido pelas autoridades sanitárias serão alvo de testes.

Já os dois profissionais de saúde que estavam a tratar da cidadã de nacionalidade chinesa, que teve alta hospitalar no decorrer desta semana, a mesma fonte garante que estão a aguardar também pela realização dos testes de covid-19.

De realçar que este domingo, 10, ficou-se a saber, através do Ministério da Saúde e da Segurança Social, que cinco amostras de casos suspeitos de São Vicente, que foram analisados pelo Laboratório de Virologia na cidade da Praia, testaram negativo para covid-19, Assim sendo a ilha continua sem nenhum caso activo da doença.