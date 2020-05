Ilha de Santiago regista mais seis casos positivos de Covid 19, sendo cinco na cidade da Praia

A ilha de Santiago registou mais seis novos casos positivos de infeção pelo novo coronavírus anunciou o Ministério da Saúde e da Segurança Social. Cinco dos casos são na cidade Praia e um no Concelho de São Domingos.

Estes novos casos surgem no decurso do processo de investigação epidemiológica, tendo o MS recebido hoje de manhã, 09 de maio, os resultados de exames realizados ontem no Laboratório de Virologia.

Conforme a mesma fonte, no total das 127 amostras analisadas, seis deram positivos e 118 negativos.

Dos exames negativos, 90 são da Boavista, sendo três de controlo e seguimento, sete do Tarrafal de Santiago, um da ilha do Fogo e vinte da cidade da Praia. De realçar que três amostras da Boavista de doentes em seguimento mantiveram os resultados.

Com estes resultados atualizados, a situação a nível nacional estabelece os casos confirmados acumulados 236 casos. Entre eles contam-se 56 recuperados e dois óbitos.

O Ministério da Saúde informa ainda que, até ao momento, todos os casos ativos estão em isolamento institucional. Todos estão a recuperar bem, exceto um doente com “co-morbilidades” – outras doenças, que requer um seguimento mais apertado.