Ministério do Desporto cancela época desportiva em todas as modalidades

8/05/2020 17:45 - Modificado em 8/05/2020 17:45

Foto: Inforpress

O ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, garantiu hoje o cancelamento de todas as competições desportivas referentes à época 2019/20, como medida de segurança sanitária dos agentes desportivos, particularmente dos atletas.

A decisão, conforme Fernando Elísio Freire, saiu de uma reunião com as federações desportivas do país, via videoconferência, onde por unanimidade ficou decidido o ponto final nesta época desportiva em todas as modalidades que abarcam balneários e o transporte de atletas.

“Todas as federações concordaram em cancelar as respectivas épocas desportivas, isto perante o exigente protocolo sanitário, que é preciso garantir numa competição desportiva” avançou o governante, reiterando que somente a Federação Cabo-verdiana de Xadrez continuará com a realização das suas provas online.

Elísio Freire, garantiu que não faz sentido a continuidade das outras provas desportivas, uma vez que muitos atletas já estão parados há cerca de oito semanas, pelo que a retoma das actividades, sem garantia de uma segurança a 100% não é aconselhável.

“Mas atenção, a suspensão das actividades dos campeonatos não é uma suspensão da atividade desportiva, desde que se cumpra as regras de distanciamento social, sanitárias, os treinos individuais podem ocorrer, num quadro que será definido na próxima semana pelo Governo” aclarou.

O Governante deixou claro que Cabo Verde não irá este ano participar em nenhuma prova internacional. “Claramente abarca as provas internacionais, porque cancelamos as épocas porque temos como referencial o adiamento dos Jogos Olímpicos para o próximo ano e não faz sentido a preparação olímpica. O Campeonato Mundial de Andebol será apenas em 2021 e tudo aquilo que são actividades internacionais africanas a nível do basquete e do futebol, ginástica e voleibol só acontecerão em 2021” elucidou o ministro do Desporto.

De recordar que as provas desportivas estão suspensas desde 19 de março, data em que o executivo, em conjunto com as federações decidiram suspender por três semanas todas as provas em andamento, mas que até então, devido a pandemia da covid-19 não foram reatadas.

O nosso país tem neste momento 230 infectados com Covid-19, desses contam-se 44 recuperados, dois óbitos a lamentar e dois repatriados.