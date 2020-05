Ligações marítimas interilhas retomadas na próxima segunda-feira

8/05/2020 12:30 - Modificado em 8/05/2020 12:30

O Primeiro-Ministro, Ulisses Correia, anunciou na manhã de hoje que a retoma da circulação de pessoas nas vias marítimas das ilhas que não estão abrangidas pelo estado de emergência, serão reatadas na próxima segunda-feira, 11 de maio.

Esta medida foi avançada pelo PM, através de uma declaração feita ao país, depois do encontro realizado pelo Gabinete de Crise do Governo, na passada terça-feira, 05, esclarecendo que esta medida abrange as ilhas de Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Sal, Maio, Fogo e Brava, tem como excepção as ligações marítimas que têm origem e destino em Santiago e na Boa Vista, por razões que se prezem com o facto de serem ilhas ainda em estado de emergência até 12 de maio.

“As ligações marítimas interilhas, nas ilhas de Boa Vista e de Santiago serão retomadas, após o término do estado de emergência que vigora nestas ilhas como, como é sabido, e de acordo com a sua situação epidemiológica” elucidou o PM.

O executivo garantiu que as ligações marítimas de passageiros nas ilhas fora do estado de emergência, ficam sujeitas a normas de proteção sanitárias por parte, quer das tripulações, dos prestadores de serviços portuários e por parte dos passageiros. “Normas que constam da resolução dos Conselho de Ministros já aprovada e que será publicada ainda esta manhã” clarificou UCS, garantindo que as ligações marítimas terão que proteger as pessoas e a atividade económica.

“São novas regras que vão perdurar no tempo e que permitirão conviver com o vírus em condições de risco cada vez mais reduzidos” enalteceu. Relativamente aos transportes aéreos interilhas e internacionais, o PM assegurou que o Governo tomará uma posição sobre a reabertura das actividades e das condições de novas regras sanitárias e de protecção, após as directivas da ICAO e da IATA, que estão previstas para serem reveladas ainda este mês de maio.