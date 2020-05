Covid-19: Mais 12 casos positivos na cidade da Praia

8/05/2020 12:08 - Modificado em 8/05/2020 12:08

O número de infectados na cidade da Praia voltou a aumentar esta sexta-feira, com mais 12 casos positivos registados, passando a ser 169 os infectados com o novo coronavírus, responsável pela covid-19. Cabo Verde tem neste momento 230 casos positivos confirmados.

A informação é avançada pelo Ministério da Saúde e da SegurançaSocial, através de um comunicado, onde salienta que estes novos 12 casos advêm da análise feita no Laboratório de Virologia na cidade da Praia a 95 amostras. Destes, 61 da cidade da Praia testaram negativo para covid-19.

Outras amostras também testaram negativo, sendo 4 do Concelho de São Filipe do Fogo, 2 do Concelho de Tarrafal de Santiago, 2 de São Vicente e ainda 14 amostras da ilha da Boa Vista que estavam pendentes. Relativo a esse número da Boa Vista, a mesma fonte avançou que 13 são negativos e correspondem a exames de controlo e seguimento de doentes que estão nos espaços de isolamento.

O número total de casos confirmados cumulativos passa para 230, sendo 171 na ilha de Santiago (169 na cidade da Praia e 2 no Tarrafal de Santiago), 56 na Boa Vista e 3 em São Vicente. O número total de recuperados passa para 44, sendo 7 da Praia, 34 da Boa Vista e 3 de São Vicente. Há ainda o registo de 2 óbitos a lamentar.