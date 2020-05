Covid-19: Brasil regista quase mais 10 mil casos nas últimas 24 horas

7/05/2020 21:54 - Modificado em 7/05/2020 21:54

No total, já morreram no país mais de nove mil pessoas devido ao novo vírus.

© Getty Images

O Ministério da Saúde brasileiro anunciou, esta quinta-feira, que foram registados, até as 19h00 desta quinta-feira, 135.106 casos confirmados de coronavírus e 9.146 mortes provocadas pela doença no país.

Estes dados revelam que, nas últimas 24 horas, foram identificados mais 9.888 novos infetados e mais 610 novos óbitos “no sistemas oficiais do Governo Federal”.

“No entanto, a maior parte das mortes refere-se a outros períodos, mas foi inscrita de ontem para hoje após investigação concluída ou em andamento”, pode ler-se numa nota divulgada no site da tutela. Ao contrário do que tem sido habitual, hoje os dados foram divulgados em comunicado em vez de serem atualizados durante a conferência de imprensa diária sobre a incidência da Covid-19 no país.

O Ministério refere também que “apesar de muitos municípios brasileiros ainda não registarem casos confirmados nem óbitos da doença, de forma geral o coronavírus está presente em todos os estados brasileiros”.

Até ao momento, segundo a mesma nota, São Paulo continua a ser o estado brasileiro mais afetado pelo surto, tendo sido contabilizado no total “39.928 casos e 3.206 mortes”, seguindo-se o Rio de Janeiro, com “14.156 infeções e 1.394 óbitos”. Os estados com menos contágios e vítimas mortais são Mato Grosso do Sul, “”que tem 311 casos e dez mortes”, e Mato Grosso, que conta “com 417 casos e 13 óbitos”.

Por fim, a tutela recorda ainda à população que “pessoas acima dos 60 anos enquadram-se no grupo de risco, mesmo que não tenham nenhum problema de saúde associado”, assim como, “pessoas de qualquer idade que tenham doenças pré-existentes, como cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença neurológica ou renal, imunodepressão, obesidade ou asma”.

“[Estas pessoas] também precisam redobrar os cuidados nas medidas de prevenção ao coronavírus”, é sublinhado.

