Reação do MS às denúncias: “Este é um momento de entender as pessoas e não de passar faturas”

7/05/2020 17:40 - Modificado em 7/05/2020 17:40

O ministro da Saúde comentou hoje a reação das pessoas através de vídeos no isolamento na cidade da Praia. “Estamos num momento de crise e temos que entender duas coisas: todos estamos a sofrer o efeito desta epidemia, muitas reações são normais neste contexto que estamos a viver”. E por isso defende “devemos procurar entender o que está por detrás das razões dessas pessoas que estão em isolamento. Podemos concordar ou não mas essas razões devem ser analisadas”. E para apurar essas razões, informou que hoje foi enviado uma equipa de psicólogos que esteve no centro de isolamento para falar com as pessoas, para entender as suas reações. O ministro conclui dizendo que “este é um momento de entender e não de passar faturas”.