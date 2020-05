Ministério do Desporto pondera o cancelamento da época desportiva em todas as modalidades

7/05/2020 13:21 - Modificado em 7/05/2020 13:21

O ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, sublinhou esta quarta-feira, que vai-se reunir com todas as federações no sentido de propor o término da época desportiva, devido a pandemia da covid-19, por entender que a segurança sanitária é “prioritária e inegociável”.

Neste sentido, Elísio Freire, garantiu que este encontro visa essencialmente ouvir as federações desportivas do país, para uma tomada de decisão, que passa certamente pelo ponto final em todas as provas desportivas desta época nas várias modalidades.

Para já o Ministro diz esperar que os presidentes das federações tenham alternativas ou medidas que possam mitigar os efeitos do fim da época desportiva no país em todas as modalidades.

De recordar que as provas desportivas estão suspensas desde 19 de Março, data em que o executivo, em conjunto com as demais federações decidiram suspender por três semanas todas as provas em andamento, mas que até então, devido a pandemia da covid-19 ainda não foram reatadas. O nosso país tem neste momento 218 infectados, 38 recuperados e dois óbitos a lamentar.