Casos de Covid-19 disparam na cidade da Praia com mais 27 casos registados

7/05/2020 13:11 - Modificado em 7/05/2020 13:12

O número de casos positivos de covid-19 no país não pára de aumentar, sendo que esta quinta-feira ultrapassou a barreira de 200 infectados, com mais 27 casos positivos registados na capital do país. São agora 218 o total de infectados em Cabo Verde.

A informação foi avançada hoje pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social, através de comunicado, onde salientou que estes casos foram identificados a partir da análise de 86 amostras, tendo ainda três testes de controlo da cidade da Praia, estarem ainda positivo.

Cabo Verde passa a ter 218 casos de covid-19, dos quais 38 recuperados e dois óbitos.