Hospital Baptista Sousa destaca a recuperação da paciente com Covid-19: “Foi um ganho alcançado após 40 dias de internamento”

7/05/2020 12:51 - Modificado em 7/05/2020 12:51

A única paciente testada com coronavírus em São Vicente recebeu alta hospitalar esta quarta-feira, após ter efetuado dois exames que acusaram negativo.



Para Paulo Almeida, Diretor Clínico do hospital, a alta da paciente foi um ganho alcançado não só para a paciente como também para equipa de saúde do hospital que a assistiu durante o internamento.

“A nossa equipa acompanhou a sua recuperação com todos os cuidados de saúde necessários e, logo após o resultado do segundo teste ser negativo procedemos à sua alta e isso é motivo de muita satisfação” sustenta.

O diretor clínico avançou que durante os 40 dias no isolamento a paciente manteve-se sempre clinicamente estável.

Entretanto, a sua alta só ocorreu depois de cumpridas as orientações do plano de contingência. “Para se ter alta do isolamento tem que ter pelo menos dois resultados de testes negativos” realça Paulo Almeida.



Segundo Almeida o impacto da doença no HBS foi relevante, uma vez que foi mobilizada uma equipa de outros serviços do hospital para trabalhar diretamente no espaço de Covid-19.

“Fizemos o manejamento dos profissionais de saúde para garantirmos o melhor atendimento à paciente, porém, procurando manter o funcionamento normal do hospital” salienta.

No que tange aos custos da doença, o diretor clínico considera ser uma doença que exige maiores custos para as estruturas, tanto, para a demanda dos profissionais de saúde como para a gama dos equipamentos de proteção individual que são caros.



A ilha registou que até ao momento um único caso de Covid-19 e o desejo do diretor clínico é que assim continue. Entretanto aproveita para apelar à população sobre o comprimento das medidas de prevenção.