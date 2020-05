Pelo menos 90 mil profissionais de saúde estão infetados no mundo

Associação sediada em Genebra pede que os Governos realizem registos mais detalhados sobre os números de infeções e vítimas mortais de Covid-19 entre profissionais de saúde.

O Conselho Internacional de Enfermeiros revelou, esta quarta-feira, que há pelo menos 90 mil profissionais de saúde infetados com Covid-19 no mundo. Ainda assim, a organização acredita que este número está muito aquém da realidade, estimando que haja mais do dobro de casos entre médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde.

A associação sedeada em Genebra anunciou também que, no que diz respeito aos enfermeiros, pensa-se que pelo menos 260 destes profissionais já tenham morrido devido ao novo coronavírus.

Alertando para a falta de material e equipamento de proteção contra o vírus que se verifica em várias unidades de saúde espalhadas pelo mundo, o organismo pediu, num comunicado citado pela Reuters, que as autoridades de saúde mantenham registos mais precisos sobre os profissionais de saúde, a fim de ajudarem que a Covid-19 se dissemine ainda mais entre estes profissionais e pacientes.

“O número de infecções nos profissionais de saúde aumentou de 23 mil para mais de 90 mil, no espaço de um mês. Mas este valor ainda é uma subestimativa porque não são (números de) todos os países do mundo”, sublinhou Howard Catton, presidente-executivo do ICN, em declarações à agência de notícias britânica.

A estimativa dos 90 mil infetados foi baseada em dados recolhidos por associações nacionais de enfermeiros, pelos Governos e registados em reportagens jornalísticas de 30 países.

O Conselho Internacional de Enfermeiros representa 130 associações nacionais e mais representa mais de 20 milhões de enfermeiros.

