Artur Correia: “Inquérito que se mandou instaurar em São Vicente já está na fase final”

6/05/2020 19:47 - Modificado em 6/05/2020 19:47

Foto: Inforpress

O inquérito instaurado pelo Ministério da Saúde para apurar as responsabilidades relativas às falhas na detecção do caso positivo de covid-19 em São Vicente no passado dia 03 de Abril, já está na fase final conforme avançou hoje o Director Nacional de Saúde.

De acordo com Artur Correia, o inquérito do processo de investigação ao Hospital Baptista de Sousa e a clínica privada, onde a paciente foi atendida e tratada, antes de ser encaminhada ao hospital central, que está sob responsabilidade da Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS), não está concluído mas que brevemente deverão ser anunciado os resultados. “O Inquérito que se mandou instaurar em São Vicente já está na fase final. Ainda não temos resultados. Quando foi mandado instaurar o inquérito foi pedido que fosse feito com a maior brevidade possível. Deve estar quase a sair” elucidou o Director Nacional da Saúde.