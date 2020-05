OMS pede revisão de amostras de pacientes: Detetado caso de Covid-19 na França em dezembro sem ligação a China

Cada dia que se passa fica mais claro que a comunidade científica ainda sabe pouco sobre o novo coronavírus. Conforme se começa a conhecer com os resultados de novos estudos, as dúvidas aumentam. Em Cabo Verde, o caso da paciente chinesa e família que não contaminaram ninguém, mostrando que o vírus só circulou entre a família e não criou nenhuma cadeia de transmissão carece, ainda, de explicações e mostra o pouco que se sabe sobre o vírus.

Nos países europeus começa-se a duvidar de datas tidas como certas para o início do primeiro caso. Uma notícia avançada pelo ElPais (Espanha) avança que pesquisadores encontraram o novo coronavírus em amostras colhidas de um peixeiro da periferia de Paris que foi hospitalizado antes que a China tivesse comunicado os primeiros casos da doença.

O Amirouche Hammar começou a ter tosse seca, febre e problemas para respirar, pensou que estava com uma gripe forte, mas nada mais. É o que qualquer um em Bobigny ―cidade dos arredores de Paris onde vive esse peixeiro de 43 anos de origem argelina―, na própria capital francesa e em qualquer outro país teria pensado no final de dezembro de 2019, quando nem mesmo a China havia notificado os primeiros casos do novo coronavírus que acabaria paralisando o planeta. Hoje, o diagnóstico mudou e poderia provocar uma mudança radical no estudo da propagação da pandemia, porque os médicos que trataram Hammar estão convencidos de que ele teve Covid-19, no que seria o primeiro caso detectado fora do país asiático.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou que os países que possuam amostras de pacientes que tiveram pneumonias suspeitas no final de 2019 as analisem, como foi feito no caso de Hammar, para identificar possíveis casos.

Técnicos de saúde, que respeitamos o anonimato pedido, consideram que se devia fazer esse estudo em São Vicente caso existam essas amostras. Recordam a estranha gripe de Novembro e Dezembro que levou ao HBS centenas de mindelenses que foram apanhados por esse surto de gripe, tendo a maioria necessitado de tratamento médico prolongado. Defendem esse estudos “para descartar todas as possibilidades” mediante as resposats que as investigações vão fornecendo sobre o COVID-19. O caso do peixeiro de Paris levanta mais duvidas que certezas .

Em 31 de dezembro de 2019, a China comunicou à OMS vários casos de pneumonia de causa desconhecida detectados na cidade de Wuhan. Quatro dias depois Hammar foi internado em um hospital francês. Isso indicaria que o vírus já estava circulando e contagiando pessoas fora do país asiático, muito antes do que se pensava. Os primeiros casos detectados oficialmente na França datam de 24 de janeiro. Além disso, aumenta o mistério sobre o contágio, já que Hammar não tem nenhuma relação com a China.

“Disseram-me: ‘Você deu 100% positivo para Covid-19’”, contou Hammar em uma entrevista concedida nesta terça-feira à rede BFM TV, poucos dias depois de ser informado sobre a inesperada revisão do diagnóstico. “Fiquei surpreso, dados os estragos que essa doença provoca”, acrescentou. Até agora, ele achava que os sintomas que o levaram a ser hospitalizado em 27 de dezembro -sairia dois dias depois- eram apenas os de uma infecção pulmonar, como lhe disseram naquela ocasião, e não os do temido coronavírus, que já causou a morte de mais de 25.000 pessoas só na França.

A descoberta surpreendente ocorreu em abril, quando o médico Yves Cohen, chefe dos serviços de terapia intensiva dos hospitais Avicenne (em Bobigny, perto de Paris) e Jean-Verdier (na vizinha Bondy), decidiram revisar todos os casos de pneumonia que suas equipes registraram em dezembro e janeiro e submetê-los a testes específicos para detectar o vírus SARS-CoV-2. Dos 14 casos que foram selecionados e que dispunham de exames PCR, um, o de Hammar, deu positivo.

“Seria muito importante que todos os países com casos não especificados de pneumonia em dezembro, ou mesmo em novembro, realizassem testes, e alguns já estão realizando”, afirmou em entrevista coletiva nesta terça-feira o porta-voz da OMS Christian Lindmeier. Esses estudos “fornecem uma visão mais clara” da pandemia e são essenciais “para entender melhor o potencial de contágio da Covid-19”.

O positivo de Hammar abre uma série de incógnitas que serão agora analisadas, afirma Cohen em um artigo assinado com vários médicos que participaram do estudo na publicação Science Direct. “A ausência de um vínculo com a China e o fato de [o paciente] não ter feito uma viagem recente sugerem que a doença já estava se espalhando entre a população francesa no final de dezembro de 2019”, assinalam os especialistas. O porta-voz da OMS concorda que não seria de estranhar que o coronavírus já estivesse fora do país asiático naquela data, já que “os primeiros casos remontam ao início de dezembro e é possível que alguns dos infectados tenham viajado de Wuhan para outros países”.

